Il biglietto si attiva solo dopo il tampone, la pazza idea dell’Union Berlin per riaprire gli stadi (Di giovedì 20 agosto 2020) C’è una legge nello stato di Berlino (uno dei 16 stati federali della Germania) che dal 1 settembre consentirà eventi all’aperto con un massimo di 4999 spettatori. Il calcio non è escluso. Per cui ora l’idea dell’Union Berlin è scavalcare le leggi federali, e aprire il suo stadio con un innovativo sistema di gestione del contagio: ogni biglietto sarà legato ad un tampone da effettuare il giorno prima della partita. Insomma, riaprire gli stadi ai tifosi, ma solo a quelli sani. Dirk Zingler, il presidente del club, anzi rilancia: secondo lui ogni club deve trovare una propria soluzione parametrata sullacapienza del proprio stadio e sulle infrastrutture della ... Leggi su ilnapolista

