Il Bari ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Auteri (Di giovedì 20 agosto 2020) L’ultima stagione è stata comunque positiva, ma non si è conclusa con la promozione nel campionato di Serie B. Il Bari ha chiuso il campionato al secondo posto alle spalle della Reggina, poi ha perso in finale dei playoff contro la Reggiana. Dopo alcuni colloqui la dirigenza ha deciso per il ribaltone in panchina: via il tecnico Vivarini. La società del presidente De Laurentiis ha sfogliato la margherita e oggi è arrivata la decisione definitiva: sarà Gaetano Auteri il nuovo allenatore, accordo raggiunto per un biennale.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Il #Bari ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di #Auteri - - news24_napoli : De Laurentiis impegnati tra Napoli e Bari. Di Marzio: “Scelto nuovo… - Borderline_24 : #Bari, concluso il #Bando della 'discordia': scelto il super manager dell'#Amiu - MomentiCalcio : #Bari, scelto un top allenatore per la #SerieC: arriva #GaetanoAuteri - giustinopanetti : RT @Agente_Lisa: I miei colleghi elicotteresti hanno un punto di vista privilegiato sulle spettacolari coste del nostro Paese. Per oggi ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari scelto Bari, concluso il bando della "discordia": scelto il super manager dell'Amiu Borderline24 - Il giornale di Bari Bari, concluso il bando della “discordia”: scelto il super manager dell’Amiu

C’è chi lo ha definito il bando della discordia, duramente attaccato dall’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli. Ieri è stato assegnato l’incarico a tempo indeterminato da super manager dell’Amiu ...

'Spaccapietre', il film dei gemelli De Serio girato in Puglia alla 77esima mostra del Cinema di Venezia

Anche quest'anno Regione Puglia e Apulia Film Commission saranno presenti a Venezia alla 77^ Mostra del Cinema con il film "Spaccapietre" diretto da Gianluca e Massimiliano De Serio. Il film sarà in c ...

C’è chi lo ha definito il bando della discordia, duramente attaccato dall’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli. Ieri è stato assegnato l’incarico a tempo indeterminato da super manager dell’Amiu ...Anche quest'anno Regione Puglia e Apulia Film Commission saranno presenti a Venezia alla 77^ Mostra del Cinema con il film "Spaccapietre" diretto da Gianluca e Massimiliano De Serio. Il film sarà in c ...