Il 22 agosto è l’Earth Overshoot Day, il giorno in cui avremo esaurito le risorse che la Terra rigenera annualmente (Di giovedì 20 agosto 2020) 22 agosto. È questa la giornata in cui ricorre l’Earth Overshoot Day quest’anno. Ed è una data da segnare sul calendario per chi ha a cuore le sorti del Pianeta. Era da 15 anni infatti che l’Overshoot non si verificava così tardi (25 agosto 2005). Parliamo del giorno in cui l’umanità esaurisce definitivamente tutte le risorse che la Terra può rigenerare in un anno. Nel 2019 l’Overshoot era stato registrato il 29 luglio e oggi, per la prima volta da quando viene calcolato, la data viene spostata in avanti di circa un mese. Gli studi del Global Footprint Network – Istituto internazionale di ricerca, che ha ideato il metodo per calcolare il consumo delle ... Leggi su meteoweb.eu

L'#EarthOvershootDay è il giorno in cui l'umanità avrà esaurito tutte le #risorse naturali che la Terra è capace di rigenerare. L'Earth Overshoot Day, il giorno del sovrasfruttamento della Terra, quest'anno cadrà il 22 agosto. Il 22 agosto sarà l'overshoot day, 'il giorno di sovrasfruttamento della Terra', ovvero in giorno in cui l'umanità consumerà completamente le risorse che la Terra può rigenerare in un anno.

