Il 17enne di Bergamo in terapia intensiva per COVID-19 dopo la festa di ferragosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Un ragazzo di 17 anni ricoverato al Policlinico di Milano in terapia intensiva pediatrica per COVID-19. Il giovane, di Albano Sant’Alessandro, nel Bergamasco, era arrivato martedì al pronto soccorso di Seriate con febbre e sintomi gastrointestinali. Potrebbe essere stato contagiato dopo una festa a ferragosto. L’Eco di Bergamo, che riporta la notizia, spiega che il ragazzo non ha mai avuto problemi di salute: “un ragazzo sano, che fino a pochi giorni fa pensava soltanto a godersi l’estate, le giornate di caldo e sole con gli amici”. Fino a che sottoposto al tampone, è risultato positivo al COVID, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito a Milano. Parenti e medici hanno ricostruito i ... Leggi su nextquotidiano

