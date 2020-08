Ibrahimovic: "Nato nell'oscurità". Messaggio al Milan? (Di giovedì 20 agosto 2020) La trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan si avvia alle battute finali. A meno di clamorosi colpi di scena, il fuoriclasse svedese prolungherà di un ulteriore anno il suo ... Leggi su corrieredellosport

infoitsport : Ibrahimovic: “Nato nell’oscurità”. Indizio su Instagram per il rinnovo? - sportli26181512 : Ibrahimovic: “Nato nell’oscurità”. Messaggio al #Milan?: Il rinnovo con i rossoneri si avvia alle battute finali, m… - CorriereUmbria : Ibrahimovic, foto da attore sui social: 'Sono nato nell'oscurità' #ibra #ibrahimovic #foto #milan #social… - PianetaMilan : .@Ibra_official: 'Nato nell'oscurità'. Indizio su #Instagram per il rinnovo? - #calciomercato @acmilan #ACMilan… - sportli26181512 : Ibra: 'Sono nato nell'oscurità'. Indizio social per l'imminente rinnovo con il Diavolo?: Zlatan Ibrahimovic, che è… -