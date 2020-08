Ibrahimovic e Diletta Leotta, il flirt dell'estate? Spunta la moglie Helena: la verità sulla crisi (Di giovedì 20 agosto 2020) Spunta la moglie di Zlatan Ibrahimovic. E il gossip si ferma. Anzi si spegne. In pratica, tra Diletta Leotta e Ibra non c'è nulla. Chi aveva parlato, senza prove, di presunto flirt ha fatto male i conti. Lui, calciatore di successo, è spostato da 20 anni con la bellissima modella che si chiama Helena Seger (da tempo lontana dalle scene, spesso in sordina). Quello che si è letto in Rete è soltanto fanta-gossip: un retroscena che non avrebbe alcun fondamento di verità. Perché un amico del calciatore, che chiede l'anonimato, svela: "Il matrimonio di Ibra e sua moglie è felicissimo. Nessuna crisi". Insomma, una versione dei fatti supportata anche dai racconti ... Leggi su liberoquotidiano

