I magistrati che indagano su Trump potranno avere accesso alle sue dichiarazioni dei redditi, ha stabilito di nuovo un giudice federale (Di giovedì 20 agosto 2020) Un giudice federale di New York ha stabilito che i magistrati di Manhattan che stanno indagando sulle attività di Donald Trump potranno avere accesso alle sue dichiarazioni dei redditi. Il giudice Victor Marrero ha respinto le argomentazioni degli avvocati di Leggi su ilpost

berlusconi : Non si è mai visto nulla di simile nelle democrazie dell’Europa e dell’Occidente. Questa condanna è stata messa in… - PQuagliara : @GiampaoloGalli @davidefaraone @meb Sicuramente #Travaglio darà la colpa alla lobby dei magistrati che proprio oggi… - BerluStragista : SI RENDON CONTO PD E M5S, CHE NON UNENDOSI IN PUGLIA E MARCHE, DARAN L'INTERO PAESE E NON SOLO QUESTE 2 REGIONI, FR… - _AMazziotti : Io non sono mai stato nel Pd, ma speravo che Carlo si sbagliasse almeno un po’. Invece aveva ragione lui. Da… - RobertoDegrass1 : @DavideRosato2 @meb Si vantano pure, anche il mio cane da che hanno i magistrati dalla loro parte ... -

Ultime Notizie dalla rete : magistrati che I magistrati che indagano su Trump potranno avere accesso alle sue dichiarazioni dei redditi, ha stabilito di nuovo un giudice federale Il Post Il giallo di Caronia, il procuratore Cavallo: «C'è una chiave di lettura»

Il capo degli uffici giudiziari di Patti che indaga sulla morte di Gioele Mondello e Viviana Parisi ha parlato di indicazioni arrivate dai primi accertamenti medico legali «Il primo passo da fare è qu ...

Multe da capogiro del Fisco. La "trappola" del Superbonus

Il Superbonus del 110% per ristrutturare casa fa discutere. "Troppo complicato", lamentano gli addetti ai lavori. E sono ancora parecchi gli aspetti sui quali serviranno dei chiarimenti da parte del g ...

Il capo degli uffici giudiziari di Patti che indaga sulla morte di Gioele Mondello e Viviana Parisi ha parlato di indicazioni arrivate dai primi accertamenti medico legali «Il primo passo da fare è qu ...Il Superbonus del 110% per ristrutturare casa fa discutere. "Troppo complicato", lamentano gli addetti ai lavori. E sono ancora parecchi gli aspetti sui quali serviranno dei chiarimenti da parte del g ...