I grandi luoghi dell’arte italiana: Antonello da Messina a Palermo (Di giovedì 20 agosto 2020) Palermo è la città dei contrasti, delle chiese barocche e dei mosaici bizantini, dei palazzi nobiliari e dei mercati chiassosi, la città del mare ma dove il mare non si vede mai. Non poteva allora mancare un museo in ci sono opere che sembrano essere un balsamo per l’anima, e altre che invece ci atterriscono con i loro dettagli macabri e apocalittici: siamo a palazzo Abatellis, nel cuore della Kalsa, a cercare tra le sale del museo gli occhi dolci dell’Annunciata di Antonello da Messina e il sorriso appena accennato di Eleonora d’Aragona, ma anche il terribile e grandioso affresco con il trionfo della Morte. Leggi su vanityfair

Nel cuore di Palermo, palazzo Abatellis ospita alcune delle opere più importanti dell'arte italiana del Quattrocento. Ecco perché andarci

Nel cuore di Palermo, palazzo Abatellis ospita alcune delle opere più importanti dell'arte italiana del Quattrocento. Ecco perché andarci