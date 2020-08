I Dem schierano Kamala e Obama ma soprattutto Olivia Pope contro Trump (Di giovedì 20 agosto 2020) Ieri notte, mentre lo zoccolo duro dei sostenitori di Barack Obama e delle fans di Kamala Harris dormiva (sono in maggioranza europei), alla convention democratica virtuale sfilava una classe dirigente non da buttare. Una testa d’uovo con un progetto di riforma per tutto (Elizabeth Warren), una speaker della Camera assai abile (Nancy Pelosi, che è una politica all’italiana ma fosse vissuta in Italia sarebbe diventata al massimo Sandra Mastella), una candidata vicepresidente con esperienza e competenza ad alto livello e una storia personale bellissima (Kamala Harris), e un ex presidente molto fico che un tempo veniva detto No Drama Obama. Che ha parlato con una faccia e un tono che neanche Walter Rathenau, o altri notabili all’alba del nazismo. Obama ha fatto presente che la ... Leggi su linkiesta

