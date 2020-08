I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 20 agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 845 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 256.118 casi dall’inizio della pandemia (la Sardegna ha comunicato di aver eliminato dal totale di ieri 5 Leggi su ilpost

marcocappato : Il patibolo contro i politici che hanno intascato il bonus è pronto. Lo hanno preparato gli stessi partiti che dei… - eziomauro : “Sul vaccino russo c’è un annuncio, ma non i dati. La scienza non funziona così” - tuttapposter : RT @Hipsteropoli: Amo leggere le vostre overreaction ai dati sul Covid, siete fantastici - Libero_official : Il professor #Galli e i dati sul #coronavirus: 'Non è solo colpa dei #contagi di ritorno' - cenciodead : RT @Hipsteropoli: Amo leggere le vostre overreaction ai dati sul Covid, siete fantastici -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 19 agosto Il Post I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 20 agosto

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 845 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 256.118 casi dall’inizio della pandemia (la Sardegna ha comun ...

Variante, le opposizioni: “Ecco perché non abbiamo partecipato alla votazione, rischio speculazioni”

“Unanimità solo di procedura, ma non di fatto perché noi non abbiamo partecipato, motivandolo, al Consiglio comunale che ha approvato la ridimensionata variante urbanistica di Capalbio”. Così l’opposi ...

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 845 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 256.118 casi dall’inizio della pandemia (la Sardegna ha comun ...“Unanimità solo di procedura, ma non di fatto perché noi non abbiamo partecipato, motivandolo, al Consiglio comunale che ha approvato la ridimensionata variante urbanistica di Capalbio”. Così l’opposi ...