Hudson & Rex: trama e anticipazioni episodi stasera 20 agosto 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) La prima serata del giovedì si apre all’insegna degli intrighi polizieschi e misteri da svelare con Hudson & Rex. L’avvincente fiction, in onda oggi 20 agosto 2020 dalle 21:20 su Rai 3, approda ad un nuovo appassionante appuntamento ricco di colpi di scena, efferati crimini, malviventi in fuga e scioccanti rivelazioni. Torna quindi la coppia di poliziotti, formata dal coraggioso Charlie e il fido pastore tedesco, più famosa del piccolo schermo, sempre pronta a mettere a repentaglio la propria incolumità pur di salvare cittadini in pericolo. Ma vediamo insieme quali avventure attendono Hudson & Rex!Segui Termometro Politico su Google News Nel primo episodio, intitolato Acqua assassina, Hudson ... Leggi su termometropolitico

