Hudson & Rex: il cane della serie è un "discendente" del primo commissario Rex (Di giovedì 20 agosto 2020) Il cane di Hudson & Rex è un discendente del cane protagonista del primo commissario Rex, il telefilm austriaco degli anni '90. Nella serie canadese Hudson & Rex, remake della celebre serie austriaca degli anni novanta, il cane che affianca il detective è il quindicesimo discendente del pastore tedesco che ha recitato nel primo commissario Rex. Il commissario Rex è stata una delle serie più seguite degli anni '90, una produzione austriaca che si impose in tutta Europa. In Italia, nel 2008, fu prodotto ... Leggi su movieplayer

sonolucadini : 'I was born by the river...': in chiusura della terza serata della Convention Democratica Jennifer Hudson canta 'A… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Hudson & Rex: il cane della serie è un 'discendente' del primo commissario Rex - CIAfra73 : SerieTivu: #HudsoneRex, secondo appuntamento. In onda, in prima visione assoluta, in prime time su RaiTre - Vale22046 : RT @mrcatalano58: 'Le banchine di Brooklyn, e tutta la parte di New York che costeggia l'East River, erano invase da curiosi. Migliaia di… - Shahin50502110 : @Behzad_Hudson Cardi?? -