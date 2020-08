Hudson e Rex: anticipazioni e trama degli episodi di oggi, 20 agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Questa sera, 20 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda un nuovo doppio episodio della serie tv Hudson e Rex con John Reardon, Mayko Nguyen, Kevin Hanchard, Justin Kelly. Ma qual è la trama dei due episodi di oggi? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nel primo episodio intitolato “Acqua assassina”, viene commesso un delitto in uno stabilimento di imbottigliamento dell’acqua. La vittima è un attivista della tribù dei nativi locali, noto per le sue proteste. La prima ad essere sospettata è la ragazza che risulta scomparsa dalla notte dell’omicidio, ma le cose sono molto più complicate di così. Charlie riesce a rintracciarla in una casa nel bosco, proco ... Leggi su tpi

bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 20 AGOSTO 2020: UN GIOVEDÌ TRA L'UOMO CHE CAVALCAVA NEL BUIO, ZELIG, HUDSON & REX, CHIC.… - zazoomblog : Hudson & Rex gli episodi di giovedì 20 agosto su Rai 3 - #Hudson #& #episodi - zazoomblog : Programmi TV di stasera giovedì 13 agosto 2020. Su Rai3 tornano le avventure di «Hudson & Rex&raqu… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 13 AGOSTO 2020: L'UOMO CHE SOGNAVA CON LE AQUILE, ZELIG, LE IENE PER NADIA, HUDSON & REX - Teleblogmag : Torna la nuova serie canadese per il cane poliziotto più amato della tv. Iscriviti al nostro canale Telegram! … -