Hillary lancia la volata: “L’America ha bisogno di un presidente” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Speravo Trump potesse essere un presidente, perché l’America ha bisogno di un presidente”. Queste le parole di Hillary alla convention democratica . Le parole con cui Clinton ha iniziato il suo discorso, uno dei più attesi della terza serata dell’evento. Un discorso dove non sono mancati gli attacchi a Trump e i rimandi a quella notte del novembre 2016 che ha scioccato i democratici e il mondo intero. Ma che ha puntato soprattutto a unire il fronte democratico dietro la candidatura di Joe Biden e della sua vice Kamala Harris. LEGGI ANCHE > Michelle Obama: “Votiamo Biden, le nostre vite dipendono da questo” Hillary alla convention, non solo attacchi a Trump “Se Trump sarà rieletto le cose peggioreranno. Votate perché servono molti voti perché ... Leggi su giornalettismo

