Highlights Denver Nuggets-Utah Jazz 105-124, gara-2 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di giovedì 20 agosto 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Denver Nuggets-Utah Jazz, match dei playoff NBA 2020. Sembrava una serata “normale” per Donovan Mitchell, più interessato a distribuire il pallone che a concludere nel primo tempo (solo 6 punti). Poi però nel terzo quarto esplode come ha dimostrato di saper fare in gara-1: segna 21 punti e chiude a quota 30 con uno strepitoso 6 su 7 da tre punti. In una serata in cui Jamal Murray si prende solo 13 tiri (14 punti per lui alla fine), le prime opzioni offensive di Denver sono il solito Nikola Jokic (28 punti con 10 su 21 al tiro, 11 rimbalzi e 6 assist) e un ispiratissimo Michael Porter Jr., soprattutto dalla lunga ... Leggi su sportface

