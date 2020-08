Hausen su Sky arriva una fiaba dark horror tedesca, produzione originale Sky Studios (video) (Di giovedì 20 agosto 2020) Hausen una fiaba dark horror tedesca prossimamente su Sky Sky Italia annuncia Hausen una produzione Sky Germania in collaborazione con gli Sky Studios in arrivo prossimamente (dovrebbe essere a ottobre in Germania) su Sky e Now Tv (curiosamente nel comunicato Sky non precisa Sky Atlantic ma un generico Sky che sia in arrivo un nuovo canale? o è solo un annuncio generico del gruppo?) Le prime immagini di Hausen ci portano in un mondo oscuro, magico, conturbante, al punto che la serie Sky Original combina horror, mistero e dramma. Al centro della storia un inquietante complesso residenziale infestato, che si nutre della sofferenza dei suoi inquilini. In otto episodi, la serie è diretta da Thomas Stuber (Un ... Leggi su dituttounpop

