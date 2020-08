Harry Styles torna al cinema dopo Dunkirk? Le ultime indiscrezioni (Di giovedì 20 agosto 2020) sembrerebbero indicare la possibilità di un ritorno sul grande schermo dopo il debutto. Al suo fianco, ci potrebbe essere Brad Pitt. Il progetto s'intitolerebbe Faster, Cheaper, Better ma non ci sono ancora conferme ufficiali sull'ingaggio dei due artisti sui quali i fan hanno già iniziato a fantasticare. La scrittura di Faster, Cheaper, Better dovrebbe essere quella di Dan Gilroy - di Lo Sciacallo - Nightcrawler - da incentrare sulla storia della progressiva sostituzione dell'intelligenza umana con quella artificiale. Se le indiscrezioni venissero confermate, Brad Pitt e Harry Styles potrebbero ritrovarsi a non condividere alcuna scena, poiché la pellicola dovrebbe essere ambientate in due momenti diversi e in location separate. Intanto, Harry Styles ... Leggi su optimagazine

