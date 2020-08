Halo Infinite rinviato a causa della serie TV? Gli sviluppatori negano (Di giovedì 20 agosto 2020) Un report comparso giorni fa indicava che lo sviluppo di Halo Infinite era stato rallentato a seguito di alcuni screzi interni allo studio causati in parte anche per la serie TV di Halo. Ebbene ora in una dichiarazione di un portavoce di 343 Industries, lo sviluppatore di Halo Infinite ha negato categoricamente ciò che era stato riportato dal rapporto.Il portavoce ha etichettato Halo Infinite e lo show televisivo come "progetti completamente indipendenti" il cui sviluppo non si è influenzato a vicenda o si è rivelato una "distrazione", come affermavano le fonti originali. "343 Industries ha un team che sta lavorando con Showtime alla creazione e alla produzione del programma televisivo Halo. Questo ... Leggi su eurogamer

