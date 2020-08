Hafizh Siyahrin unfit, salta il GP di Stiria (Di giovedì 20 agosto 2020) Hafizh Siyahrin è unfit per il GP di Stiria Moto2. Il pilota malese, rimasto vittima di un brutto incidente durante il GP d’Austria della classe intermedia, non ha ricevuto l’ok dai medici per prendere parte a questo weekend. Il pilota ex MotoGP dovrà stare a riposo, per rientrare al prossimo GP di Misano. Il Team Aspar sostituirà Siyahrin con il giovane spagnolo Alejandro Medina. Hafizh Siyahrin unfit, entra Medina Nella gara di domenica scorsa, Siyahrin è rimasto vittima di un incidente che poteva avere conseguenze tragiche. Al giro 4, Enea Bastianini subisce un highside in curva 1, con la sua Kalex che rimane pericolosamente in mezzo alla pista. Hafizh non riesce ad ... Leggi su sport.periodicodaily

