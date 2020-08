Ha preso il bonus Covid della Regione Piemonte, sospesa la senatrice leghista Casolati (Di giovedì 20 agosto 2020) “Dopo aver ascoltato e verificato la posizione, come per i precedenti casi, è stato preso il provvedimento della sospensione per la senatrice Marzia Casolati”. Lo rende noto il capogruppo della lega al senato, Massimiliano Romeo.La senatrice ha percepito il contributo di 1.500 Euro dalla Regione Piemonte come previsto per le attività imprenditoriali costrette alla chiusura per il lockdown. “Anche se non è stato commesso alcun illecito - precisa romeo - e il contributo è stato già da tempo completamente restituito, non è opportuno che parlamentari accedano a questo tipo di sussidio. Il provvedimento è stato già accettato e condiviso dalla diretta interessata”. Leggi su huffingtonpost

Giorni di sospensioni in casa Lega. Dopo aver preso un provvedimento nei confronti del consigliere di Scandicci che ha posato davanti alla cripta di Mussolini, dopo aver sospeso i due parlamentari Dar ...

Sospesa Casolati, senatrice Lega: incassa 1.500 euro del bonus «Riparti Piemonte»

Un decimo o poco più del suo appannaggio mensile da senatrice. Millecinquecento euro di soldi pubblici per far «ripartire» la sua gioielleria. È quanto ha chiesto e incassato dalla Regione la torinese ...

