“Ha chiesto scusa a Mussolini per aver servito dei clienti neri”. Famiglia denuncia cameriere di un ristorante di Rimini – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) “Eravamo in un ristorante di Rimini con la Famiglia di mia sorella e il cameriere, dopo aver preso le nostre ordinazioni, si è girato verso l’immagine di Mussolini e ha chiesto scusa per aver servito dei neri. Un episodio surreale alle soglie del 2021″. La denuncia arriva da una Famiglia di origine nigeriana di Imola (in provincia di Bologna), che in un VIDEO pubblicato su Facebook ha raccontato quando accaduto domenica 16 agosto, in una pizzeria di Viserbella, a Rimini. Vicenda per la quale è stato presentato anche un esposto ai Carabinieri di Imola. Adjisam Mbengue e suo marito si erano recati con la loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

