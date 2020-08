Gudelj carica: «Inter? Siamo in grado di battere chiunque se giochiamo al nostro livello» (Di giovedì 20 agosto 2020) Nemanja Gudelj, centrocampista del Siviglia, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro l’Inter Nemanja Gudelj, centrocampista del Siviglia, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro l’Inter. Le sue parole a Estadio Deportivo. Inter – «L’ho vista in semifinale, non mi ha deluso: è una squadra da Champions, che punta al titolo in Italia. Parliamo di una squadra molto forte, che ha dimostrato di essere tale. Sappiamo che hanno ottimi giocatori, Siamo coscienti del fatto che servirà la nostra miglior versione per vincere. Siamo in grado di battere chiunque, se giochiamo al nostro ... Leggi su calcionews24

