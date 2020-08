Gubitosi “Faremo la rete unica ma con maggioranza nuova società” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Tim darà la banda ultralarga a tutta Italia, con Open Fiber o senza. E manterrà la maggioranza di una società unica della rete, come è logico che sia. Siamo il candidato naturale a creare un'infrastruttura che risponda alle esigenze di digitalizzazione del Paese, ancora più forti dopo il blocco legato all'emergenza del Covid-19. E essere connessi, oggi più che mai, significa anche salvaguardare la coesione sociale”. Così, in un'intervista a la Repubblica, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim. “Il consiglio Tim delibererà sulla creazione di FiberCop, ossia la società della rete secondaria, e sull'ingresso in quella società di Fastweb e Kkr. Poi si valuterà se siamo arrivati a ... Leggi su liberoquotidiano

News_Editoria : Rete Unica, l’ad #Tim Gubitosi a #Repubblica: “La faremo ma vogliamo il controllo sulla nuova società” - AnonymeRai : ? Tim, Gubitosi: 'Faremo una rete unica, ma non scenderemo sotto il 50%' - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Tim, Gubitosi: 'Faremo una rete unica, ma non scenderemo sotto il 50%' - Affaritaliani : Tim, Gubitosi: 'Faremo una rete unica Ma non scenderemo sotto il 50%' - EdizGiorgione : Rete Unica, l'ad Tim Gubitosi a Repubblica: 'La faremo ma vogliamo il controllo sulla nuova società' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Gubitosi “Faremo