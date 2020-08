Gruppo Volkswagen - Dieselgate, chiuso il procedimento giudiziario contro Pötsch (Di giovedì 20 agosto 2020) Il presidente del consiglio di sorveglianza del Gruppo Volkswagen, Hans Dieter Pötsch, ha accettato di pagare 1,5 milioni di euro per chiudere il procedimento giudiziario riguardo al suo coinvolgimento nel Dieselgate. Il manager austriaco era stato accusato, insieme all'ex capo del Gruppo Martin Winterkorn e all'attuale amministratore delegato Herbert Diess, di manipolazione del mercato per il ritardo con cui agli investitori sono state fornite le informazioni necessarie per definire i contorni finanziari dello scandalo emissioni. Secondo gli inquirenti, i manager avrebbero deliberatamente ritardato la pubblicazione dei dettagli relativi ai pagamenti miliardari risultanti dal Dieselgate, influenzando così l'andamento del titolo in Borsa.A ... Leggi su quattroruote

