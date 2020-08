Grosseto, furia Ceri: “Serie C mondo di m***a. Noi lasciati soli, possiamo garantire solo una cosa” (Di giovedì 20 agosto 2020) Simone Ceri dice la sua sul futuro della sua squadra in Serie C.Il Grosseto ha conquistato il ritorno tra i professionisti per essersi trovata in testa al girone E di Serie D al momento della cristallizzazione delle classifiche dettata dall'emergenza Coronavirus. Una vittoria tanto bramata, che adesso si rivela sofferta. Il club toscano, infatti, sta cercando, in vista dell'inizio della prossima stagione, di fare fronte alla necessità di investire con l'obiettivo di mantenere la categoria appena raggiunta. Le difficoltà, tuttavia, non mancano. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa, il presidente biancorosso."Nessuno - dice Ceri - a parte pochi tifosi hanno avuto fiducia in noi, visti i 500 abbonamenti nelle ultime stagioni. Non basta per avere una squadra cittadina, è la strada per portare il ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Grosseto, furia #Ceri: “#SerieC mondo di m***a. Noi lasciati soli, possiamo garantire solo una cosa” - Mediagol : Grosseto, furia Ceri: '#SerieC mondo di m***a. Noi lasciati soli, possiamo garantire solo una cosa' -

Ultime Notizie dalla rete : Grosseto furia Grosseto, furia Ceri: “Serie C mondo di m***a. Noi lasciati soli, possiamo garantire solo una cosa” Mediagol.it Sanità, Ulmi: “Il fallimento della politica di Enrico Rossi è evidente, stop a sperimentazioni”

“Da settimane denunciamo il fallimento della politica ventennale, da assessore prima e da governatore poi, della sanità toscana a guida Enrico Rossi. Dopo mesi di difese d’ufficio, all’improvviso e in ...

Primo positivo a Montieri, il sindaco tuona: «Sacrifici fatti e buttati al vento»

grosseto Montieri non è più Covid free e ora ... a mandare su tutte le furie il sindaco del borgo sulle Colline metallifere, Nicola Verruzzi. «Quanto i sacrifici che abbiamo fatto, tutti ...

“Da settimane denunciamo il fallimento della politica ventennale, da assessore prima e da governatore poi, della sanità toscana a guida Enrico Rossi. Dopo mesi di difese d’ufficio, all’improvviso e in ...grosseto Montieri non è più Covid free e ora ... a mandare su tutte le furie il sindaco del borgo sulle Colline metallifere, Nicola Verruzzi. «Quanto i sacrifici che abbiamo fatto, tutti ...