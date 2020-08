Gravina: «Orsato in finale di Champions League rappresenta un motivo di orgoglio per l’Italia» (Di giovedì 20 agosto 2020) Gravina ha parlato all’ANSA commentando la designazione della UEFA che ha scelto Orsato come arbitro per la finale di Champions Gabriele Gravina ha commentato ai microfoni dell’ANSA la designazione arbitrale della UEFA per la finale di Champions League. Sarà Orsato a dirigere l’ultimo atto della massima competizione europea che vedrà scontrarsi Psg e Bayern Monaco. «La designazione di Orsato e della squadra di arbitri italiani, con Irrati al Var, per la finale di Champions League. Saranno ancora una volta gli arbitri a rappresentare l’Italia in un palcoscenico così importante a dimostrazione ... Leggi su calcionews24

Fiorentinanews : #Gravina : 'La designazione di Orsato è motivo d'orgoglio per tutti, è la dimostrazione..' - zazoomblog : Finale Champions: arbitrerà Orsato con squadra arbitri italiani. Soddisfazione di Gravina - #Finale #Champions:… - FirenzePost : Finale Champions: arbitrerà Orsato, con squadra arbitri italiani. Soddisfazione di Gravina - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS LEAGUE - Gravina: 'La designazione di Orsato e della squadra di arbitri italiani per la finale, motivo di org… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS LEAGUE - Gravina: 'La designazione di Orsato e della squadra di arbitri italiani per la finale, motivo di org… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Orsato Gravina: "Orsato in finale di Champions League è motivo orgoglio" TUTTO mercato WEB Gravina: «Orsato in finale di Champions League rappresenta un motivo di orgoglio per l’Italia»

Gravina ha parlato all’ANSA commentando la designazione della UEFA che ha scelto Orsato come arbitro per la finale di Champions Gabriele Gravina ha commentato ai microfoni dell’ANSA la designazione ar ...

Gravina: “La designazione di Orsato è motivo d’orgoglio per tutti, è la dimostrazione..”

Nonostante le numerose sviste dell’ultima stagione, la classe arbitrale italiana sembra confermarsi un’elitè del calcio Europe. Quest’oggi infatti è arrivata l’ufficializzazione dell’arbitro che dirig ...

Gravina ha parlato all’ANSA commentando la designazione della UEFA che ha scelto Orsato come arbitro per la finale di Champions Gabriele Gravina ha commentato ai microfoni dell’ANSA la designazione ar ...Nonostante le numerose sviste dell’ultima stagione, la classe arbitrale italiana sembra confermarsi un’elitè del calcio Europe. Quest’oggi infatti è arrivata l’ufficializzazione dell’arbitro che dirig ...