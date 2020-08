Gravina esulta: “La designazione di Orsato per la finale un motivo di orgoglio” (Di giovedì 20 agosto 2020) Nonostante le eliminazioni di Juventus e Napoli negli ottavi di finale e dell'Atalanta ai quarti, ci sarà un pezzo di Italia all'ultimo atto di Champions League. Infatti la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco verrà diretta da Daniele Orsato, fischietto della sezione di Schio, mentre al Var ci sarà Massimiliano Irrati di Pistoia.caption id="attachment 936421" align="alignnone" width="1024" Gravina (Getty Images)/captionSODDISFAZIONELa scelta dell'UEFA ha decisamente fatto piacere a Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC ha espresso la sua felicità come riportato dall'Ansa: "La designazione di Orsato e della squadra di arbitri italiani, con Irrati al Var, per la finale di Champions League rappresenta un motivo di ... Leggi su itasportpress

