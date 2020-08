Gravina: “Designazione di Orsato per la finale di Champions motivo di orgoglio per tutto il movimento calcistico italiano” (Di giovedì 20 agosto 2020) Sarà Daniele Orsato a dirigere la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco.Ad annunciare il fischietto per il big match di Lisbona, la stessa UEFA. Designazione che riempie di orgoglio il numero uno della FIGC Gabriele Gravina, espressosi ai microfoni dell'"ANSA" per congratularsi con Orsato e con l'intera classe arbitrare italiana. “La designazione di Orsato e della squadra di arbitri italiani, con Irrati al Var, per la finale di Champions League, rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il movimento calcistico italiano. Saranno ancora una volta gli arbitri a rappresentare l’Italia in un ... Leggi su mediagol

