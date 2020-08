Grave incidente sulla Milano-Torino, ci sono morti e feriti (Di giovedì 20 agosto 2020) Grave incidente sulla Milano-Torino, un furgone ha tamponato un’auto: &eGrave; morta una donna mentre ci sono altri feriti tra cui un ragazzino Grave incidente autostradale questa mattina sulla Milano-Torino, in direzione del capoluogo piemontese, all’uscita di Santhi&aGrave;, in provincia di Vercelli. Un furgone ha tamponato un’auto, una Mercedes, sulla quale viaggiavano cinque persone. L’urto &eGrave; stato cos&iGrave; forte che il furgone si &eGrave; ribaltato dopo lo scontro con l’auto che la precedeva. La persona che sedeva al posto ... Leggi su bloglive

