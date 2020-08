GP Stiria, Binder: 'Venerdì è stato un casino, stavolta attacco subito' (Di giovedì 20 agosto 2020) Anche per Brad Binde r, quello che parte domani sarà il secondo weekend consecutivo da affrontare al Red Bull Ring. Per il rookie sudafricano della MotoGP , un inizio di stagione duro, poi il successo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Anche per Brad Binder, quello che parte domani sarà il secondo weekend consecutivo da affrontare al Red Bull Ring. Per il rookie sudafricano della MotoGP, un inizio di stagione duro, poi il successo d ...Pochi giorni fa eravamo al Red Bull Ring, si riparte proprio da questo tracciato. Questo fine settimana si disputa infatti il Gran Premio MotoGP di Stiria, che comincia come di consueto con la confere ...