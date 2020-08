Governo spiazzato, l’ombra di Draghi agita Conte (Di giovedì 20 agosto 2020) Più che da ex Presidente della BCE, nel corso del suo discorso di apertura al meeting di Rimini, Mario Draghi – secondo molti – ha parlato da Premier incassando elogi ed apprezzamenti da più parti. “In questo susseguirsi di crisi – ha esordito Draghi – i sussidi che vengono ovunque distribuiti sono una prima forma di vicinanza della società a coloro che sono più colpiti, specialmente a coloro che hanno tante volte provato a reagire. I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire”. Ma, sottolinea, “ai giovani bisogna dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri”. E ancora: “Il debito creato con la ... Leggi su quifinanza

valentinatsn : Il governo spiazzato. L'incognita Draghi che agita Conte | Rep - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Il governo spiazzato. L'incognita Draghi che agita Conte - la_gata_lova : MACCHE' SPIAZZATO!!!! questo son SORDI e MUTI. Il governo spiazzato. L'incognita Draghi che agita Conte… - aderenzis1 : Il governo spiazzato. L'incognita Draghi che agita Conte - mcristinafiori : Di Maio, Conte: il revirement del mappamondo Il governo spiazzato. L'incognita Draghi che agita Conte | Rep -

Ultime Notizie dalla rete : Governo spiazzato

Rep

La scelta di Raggi non accelera le decisioni di Appendino. Fino alle regionali e alla sentenza Ream non scioglierà la riserva su una sua ricandidatura, ma la strada più probabile le vedrà assieme a Ro ...ll Governo preme per realizzare la rete unica e Tim, che ne avrebbe così la regia, rimanda a fine agosto la decisione definitiva sul progetto Fibercop con Kkr, dando mandato all’ad Luigi Gubitosi di p ...