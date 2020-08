Gostoli (Pd): “Ora è chiaro, il M5S delle Marche è in mano ai nostalgici della Lega” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – “Adesso è più chiaro a tutti: il M5S delle Marche è in mano a fanatici e nostalgici del governo con la Lega. È per questo che ancora una volta chiudono le porte ad un’intesa con il centrosinistra, ma vinceremo comunque perché in tanti, delusi dal Movimento, sono già con noi”. Giovanni Gostoli, segretario Pd Marche, lo scrive su Facebook. Leggi su dire

