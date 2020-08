Gossip News: Albano si sposa, Adriana Volpe asfalta Serena Enardu (Di giovedì 20 agosto 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo delle nozze di Albano: è vero che sta per convolare a nozze? Nel frattempo, mentre Elisabetta Gregoraci riscopre una sua vecchia passione, Adriana Volpe asfalta in diretta Serena Enardu. E Giovanni Ciacci? Beh, lui se ne va in giro vestito così… Albano: Il Gossip sta impazzando ma è ancora tutto da confermare: Albano e Loredana Lecciso presto saranno sposi. Il rumors in queste ore si fa sempre più insistente, e a lanciare la bomba sul retroscena delle ipotetiche nozze è stato il settimanale Nuovo. A quanto pare, infatti, in famiglia Carrisi non ... Leggi su velvetgossip

