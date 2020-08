Gli ‘zozzoni’ della Capitale all’opera e i rimproveri dei cittadini perbene, Raggi: ‘Chi ama Roma la rispetta’ (Di giovedì 20 agosto 2020) Gli ‘zozzoni’ come li definisce la sindaca Virginia Raggi a Roma non sono mai mancati. Ma fortunatamente, non sono mai mancati neanche i cittadini perbene che amano la loro città e la difendono. C’è chi getta rifiuti speciali in strada e chi assiste alla scena e non riesce ad essere indifferente. CHI AMA Roma LA RISPETTA! Spesso parliamo degli zozzoni che sporcano le nostre strade ma, oltre a loro, esistono anche tanti cittadini che amano Roma e la difendono. Le immagini che vedete, infatti, mostrano diversi episodi in cui alcuni zozzoni sono stati duramente rimproverati. E, a volte, invitati a raccogliere ciò che era stato buttato per terra. Questi casi, spesso, sono immortalati dagli occhi elettronici delle nostre ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Gli ‘zozzoni’ della Capitale all’opera e i rimproveri dei cittadini perbene, Raggi: ‘Chi ama Roma la rispetta’ - Silvio22410511 : @Macuser79 @Flustra12 @virginiaraggi CI VORREBBE UNA BELLA RIPULITA DI TUTTI GLI ZOZZONI COME TE CHE CE LA BUTTANO. - Maurizio62 : RT @Nonha_stata: La mascherina non la volete indossare, ma almeno le mani ve le continuate a lavare, senza gli ordini della D'Urso, ZOZZONI? - gemini9500 : RT @Nonha_stata: La mascherina non la volete indossare, ma almeno le mani ve le continuate a lavare, senza gli ordini della D'Urso, ZOZZONI? - we_ci65 : RT @Nonha_stata: La mascherina non la volete indossare, ma almeno le mani ve le continuate a lavare, senza gli ordini della D'Urso, ZOZZONI? -

