Gli occhi folgoranti di Beatrice, Dante novello Ulisse nella lettura di Franco Ricordi (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – La ‘Divina Commedia’ come bibbia dell’amore. Non e’ solo il viaggio mistico verso il divino, ma il cammino di un uomo verso la donna amata: Dante “folgorato” dagli occhi di Beatrice, e poi dalla sua bocca, come descrive una delle terzine del canto XXXI del Purgatorio. E’ una nuova odissea quella di Dante, senza ritorno ad Itaca, che si trasforma in un viaggio verso l’alto, un’ascesa al Paradiso per amore. E’ questa l’interpretazione che Franco Ricordi, studioso di Dante ed attore, offre al suo pubblico, nel consueto appuntamento estivo con la lettura della Divina Commedia che ha visto, tra i canti selezionati, il XXXI del Purgatorio dedicato all’amore per Beatrice. Leggi su dire

