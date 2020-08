Giulia De Lellis e Chiara Ferragni si incontrano: “Aspettavo questo da sempre”, fan impazziti (VIDEO) (Di giovedì 20 agosto 2020) Ieri mentre girovagavo su Twitter per scoprire come mai Fedez fosse in tendenza, mi sono imbattuta in un breve VIDEO (che trovate ad inizio articolo) con protagonista proprio il rapper mentre saluta Giulia De Lellis che si è avvicinata al suo tavolo chiacchierando con Chiara Ferragni. Giulia De Lellis incontra Chiara Ferragni e Fedez Sinceramente... L'articolo Giulia De Lellis e Chiara Ferragni si incontrano: “Aspettavo questo da sempre”, fan impazziti (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Novella_2000 : Lo sfogo di Andrea Damante dopo la rottura (?) con Giulia - blogtivvu : Giulia De Lellis e Chiara Ferragni si incontrano in Sardegna: “Aspettavo tutto questo da sempre”, fan impazziti - V… - infoitcultura : Maria De Filippi rompe il silenzio su Giulia De Lellis: 'Era diversa' - infoitcultura : Giulia De Lellis, attimi di paura: i dettagli dell'incidente - infoitcultura : La madre di Andrea Damante: 'Tra me e la piccola Giulia' ( De Lellis) -