Giulia De Lellis e Chiara Ferragni, l'incontro in vacanza: cosa si sono dette le due influencer (Di giovedì 20 agosto 2020) incontro ravvicinato ma non troppo per Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. L'influencer romana è appena sbarcata in Sardegna per le vacanze. Sull'isola, da giorni, c'è già Chiara con amici e parenti ... Leggi su leggo

pensieronews : Gossip: Parla la suocera di Giulia De Lellis, “io incolpata per la loro crisi” - flasaccom : RT @chilisummer: Milano è la città dove si legge di più in italia, secondo Amazon, che vende i libri. Classifica primi tre: Giulia de Lelli… - zazoomblog : Ferragni e Giulia De Lellis incontro inatteso al ristorante: le reazioni (video) - #Ferragni #Giulia #Lellis… - blogtivvu : Giulia De Lellis e Chiara Ferragni si incontrano per caso in Sardegna e qualcuno le filma di nascosto: fan impazzit… - Novella_2000 : Lo sfogo di Andrea Damante dopo la rottura (?) con Giulia -