Giugliano, fruttivendolo inseguito dai rapinatori per un Rolex non originale (Di giovedì 20 agosto 2020) E’ ancora sconvolto Luca e sono evidenti sul braccio i segni della forte contusione rimediata in quei momenti di terrore. L’uomo stamattina, intorno alle 7.30, stava sistemando la merce nel suo negozio di frutta e verdura di via Aniello Palumbo, in pieno centro cittadino giuglianese. Un rapinatore è entrato, gli ha afferrato il braccio e … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Rapinano un Rolex a un fruttivendolo ma è falso: caccia a due uomini - partenopeoswiss : RT @NapoliToday: #Cronaca Rapinano un Rolex a un fruttivendolo ma è falso: caccia a due uomini - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Rapinano un Rolex a un fruttivendolo ma è falso: caccia a due uomini - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Rapinano un Rolex a un fruttivendolo ma è falso: caccia a due uomini - NapoliToday : #Cronaca Rapinano un Rolex a un fruttivendolo ma è falso: caccia a due uomini -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano fruttivendolo Paura nel napoletano: passamontagna e pistole per rapina un fruttivendolo - Napoli ZON Napoli.zon Rapinano un Rolex a un fruttivendolo ma è falso: caccia a due uomini

Rapina in un negozio del napoletano. Bottino, un orologio Rolex, a detta del rapinato falso. Il fatto è accaduto a Giugliano. I carabinieri stanno indagando sul racconto di un fruttivendolo che ha la ...

Rapina in un negozio del napoletano. Bottino, un orologio Rolex, a detta del rapinato falso. Il fatto è accaduto a Giugliano. I carabinieri stanno indagando sul racconto di un fruttivendolo che ha la ...