Giovanni Toti si congratula con lo Spezia: “Avete scritto una pagina di storia” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Complimenti allo Spezia promosso in Serie A! Da oggi sono tre le squadre liguri nella massima serie e questo dimostra la grande determinazione, passione e forza della nostra terra, anche nello sport. Grandi Aquile, oggi avete scritto una pagina di storia!”. Così il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, si congratula con lo Spezia dopo la storica promozione in Serie A ottenuta nel doppio confronto col Frosinone. Leggi su sportface

