Giornata all’insegna delle vendite per i mercati europei (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Finale negativo per le principali borse europee complice la partenza al ribasso di Wall Street su cui pesa la delusione per le minute della Federal Reserve che nostrano una view economica più prudente. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,186. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dell’1,16%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 42,68 dollari per barile. Avanza di poco lo spread, che si porta a +141 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%. Tra gli indici di Eurolandia vendite su Francoforte, che registra un ribasso dell’1,14%, seduta drammatica per Londra, che crolla dell’1,61%, e seduta negativa per Parigi, ... Leggi su quifinanza

