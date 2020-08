Giorgia Meloni gela Forza Italia: “Basta, il 20 settembre si vota. Pronti a tutto” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il rischio di non svolgere queste elezioni per me non esiste. Noi non consentiremo che la maggioranza utilizzi il Covid per non rischiare di perdere elezioni che potrebbero non andare bene per lei. Le elezioni si devono svolgere, stavolta noi siamo disposti davvero a fare qualunque cosa perchè adesso basta. Le elezioni il 20 settembre si svolgeranno”. E’ quanto afferma la leader di Fdi, Giorgia Meloni. Pochi minuti fa, Forza Italia ha chiesto il rinvio delle regionali in Campania. L'articolo Giorgia Meloni gela Forza Italia: “Basta, il 20 settembre si vota. Pronti a tutto” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

