Gioele, trovati altri resti umani attorno al luogo del ritrovamento del corpicino (Di giovedì 20 agosto 2020) Caronia. Sono stati trovati altri resti umani nella zona attorno al luogo del ritrovamento del corpicino del bambino che “quasi certamente”, come dicono gli investigatori, appartiene al piccolo Gioele, nei boschi di Caronia (Messina). Chi è l’uomo che ha trovato i resti Gioele, trovati altri resti Utilizzando le motoseghe sono stati disboscate diverse zone a … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

MediasetTgcom24 : Dj morta, soccorritori: al 99% i resti trovati sono di Gioele - Agenzia_Ansa : Dj morta: trovati resti di ossa e indumenti, tracce di #Gioele al 99 per cento. Si attende l'esame del Dna per la c… - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - princigallomich : Ricerche del piccolo Gioele, trovati resti umani nei boschi di Caronia - infoitinterno : Trovati i resti di un bambino: al 99% sono quelli di Gioele -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele trovati

Cronaca - Daniele Mondello: 'La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria. Lo afferma Daniele Mondello, papà di Gioel ...“Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la s ...