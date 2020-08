Gioele, sfogo del padre su Facebook: "Trovato in 5 ore da un volontario: ho dubbi sulle ricerche" (Di giovedì 20 agosto 2020) Daniele Mondello: "La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia". Autopsia domani o sabato mattina Leggi su repubblica

Al termine di una giornata intensa che potrebbe rappresentare una svolta nel caso di Viviana Parisi, il padre di Gioele si sfoga su Facebook sollevando dubbi sull’attività di ricerca. Caronia, il ...

Le immagini arrivate ieri dal bosco di Caronia, con la piccola bara che lasciava quel luogo, dopo l’abbraccio di papà Daniele e quello degli altri familiari, erano strazianti. Era stato proprio Daniel ...

