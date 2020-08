Gioele ritrovato, lo sfogo del padre: «5 ore di lavoro di un volontario contro 15 giorni di esperti» (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono arrivate nella tarda serata di ieri, mercoledì 19 agosto, le parole di Daniele, padre di Gioele Mondello, ritrovato in giornata vicino al traliccio di Viviana Parisi. A poche ore dal rinvenimento dei resti del corpicino del figlio, il rammarico di un uomo che non può che piangere la sua famiglia distrutta. “Nonostante il dramma che mi ha travolto, – scrive su Facebook il papà di Gioele che qualche giorno prima invitava tutti a partecipare alle ricerche del figlio – trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato. Dedico un ringraziamento particolare al Signore che ha trovato mio figlio. Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo ritrovato”. Leggi anche >> Gioele Mondello ritrovato? ... Leggi su urbanpost

La rabbia e i dubbi di Daniele Mondello e dei suoi familiari esplodono quando è ormai praticamente certo che i resti di bambino ritrovati in mattinata sono quelli di Gioele Mondello, il bimbo di 4 ann ...

