Gioele Mondello, il padre Daniele su Facebook: “Dubbi oggettivi su metodi per le ricerche” (Di giovedì 20 agosto 2020) Le prime parole sono di ringraziamento. Ma Daniele Mondello, il papà di Gioele, il bimbo di 4 anni, i cui presunti resti (si attende l’esame del Dna) sono stati trovati da un volontario ieri mattina, si chiede come sia stato possibile che nessuno prima abbia cercato lì dove Giuseppe Di Bello, carabiniere in congedo, si è infilato armato di falce e anche intuito. “Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia”. L’uomo dedica il post proprio a Di Bello. “Nonostante il dramma che mi ha travolto ... Leggi su ilfattoquotidiano

