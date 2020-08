Gioele, il procuratore: 'Resti compatibili con un bambino di 4 anni, perdono quota piste familiari' (Di giovedì 20 agosto 2020) Mercoledì 19 agosto si sono concluse poco prima delle 18 le verifiche sui Resti ritrovati dall'ex carabiniere Pino Dibello a Caronia, nell'area del traliccio dove era stato ritrovato il cadavere di ... Leggi su torinotoday

TgLa7 : ??#Caronia : per il Procuratore i resti trovati sono compatibili con età di #Gioele - vitaindiretta : Le parole del procuratore su #Gioele. In collegamento in diretta da #Caronia con Vittorio Introcaso per… - MediasetTgcom24 : dj morta, procuratore: 'resti compatibili con età di gioele' - infoitinterno : Caronia, il padre di Gioele chiamato a riconoscere i vestiti. Il procuratore: 'Conosciamo il tragitto fa - sarahgarofalo9 : RT @rtl1025: ?? 'I resti umani trovati ieri a #Caronia sono compatibili con #Gioele'. Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, p… -