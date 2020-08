Gioele, il pm: “Ho visto Pino Di Bello strisciare tra i rovi per trovare altri resti” (Di giovedì 20 agosto 2020) Con grande tenacia Giuseppe Di Bello ha compiuto qualcosa di eccezionale, trovando i resti del piccolo Gioele. Un lavoro che gli è valso il ringraziamento del procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo: “Ringrazio Pino Di Bello, questo ex carabiniere che è una persona fantastica. Non solo ha svolto quest’opera di ricerca per trovare il corpo, ma poi nonostante fosse stanco e grondante di sudore è rimasto altre quattro ore con noi. L’ho visto personalmente strisciare sotto passaggi alti 30 centimetri tra i rovi e ci ha indicato un altro posto dove potevano essere altri resti che abbiamo rinvenuto. Lo ringrazio molto”. “Già nei giorni precedenti eravamo stati contattati dai ... Leggi su tpi

repubblica : Gioele, sfogo del padre su Facebook: 'Trovate in 5 ore da un volontario: ho dubbi sulle richerche' - fattoquotidiano : Gioele, il pm: “Ho visto personalmente Pino Di Bello strisciare tra i rovi per trovare altri resti” - 10261940 : RT @kunta61: Al tg1 sono passate le immagini del papa del piccolo Gioele straziato dal dolore subito dopo il suo ritrovamento Ho distolto… - infoitinterno : Gioele, il pm: “Ho visto personalmente Pino Di Bello strisciare tra i rovi per trovare altri… - MasterAb88 : RT @Viperissima_: Quante volte lo hanno detto che il corpicino di Gioele è stato trovato in pessime condizioni? Ho perso il conto. #lavitai… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele “Ho Vittorio Brumotti: "Io, aggredito dagli spacciatori: dietro di loro ho visto la 'ndrangheta" Corriere della Sera