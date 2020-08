Gioele, il papà: «Resti trovati in 5 ore da un volontario: com’è possibile?» (Di giovedì 20 agosto 2020) «Perché si è perso tanto tempo?». È la domanda del padre di Gioele, ma anche degli altri familiari del bimbo oltre che degli inquirenti. «Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia». Leggi su vanityfair

SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, il papà di Gioele: 'Trovato in 5 ore, dubbi su ricerche' - MediasetTgcom24 : Messina, il papà di Gioele: 'Dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche' #danielemondello… - OperaFisista : Papà di Gioele: dubbi su metodi ricerche - Cronaca - ANSA - CorriereCitta : Il papà di Gioele “Dubbi sui metodi adottati per le ricerche” - fabriziodavoli1 : RT @Eedaii: Gioele, il papà e il legale: «La credibilità dello Stato ne esce male». Trovate anche costole e scapole -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele papà Dj morta, l'appello in lacrime del padre di Gioele: «Aiutatemi a trovare mio figlio» Corriere TV