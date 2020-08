Gioele, il padre ha riconosciuto le scarpine blu del figlio (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono di Gioele Mondello le scarpine blu trovate vicino ai resti ossei e agli indumenti rinvenuti ieri, 19 agosto, grazie alla segnalazione di un uomo, Giuseppe di Bello, un ex carabiniere. La zona era battuta dalle forze dell’ordine da più di due settimane. A riconoscere quelle scarpette, trovate questa mattina tra i rovi della campagna di Caronia, è stato Daniele Mondello, il padre del bambino. All’uomo sarà inoltre eseguito un prelievo per permettere un esame comparativo tra il suo Dna e quello dei resti del bimbo. Così si avrà la certezza che quei resti sono proprio di Gioele, anche se per gli inquirenti ormai ci sono pochi dubbi. Intanto l’ipotesi al momento più probabile resta quella dell’omicidio-suicidio: “Noi stiamo procedendo – ... Leggi su tpi

Tra gli indumenti trovati mercoledì vicino ai resti compatibili con quelli di un bambino di circa quattro anni, l'età di Gioele, ci sono anche un paio di scarpette blu. Il padre del piccolo, Daniele M ...

