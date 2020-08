Gioele, il legale dei Mondello: "Per trovarlo abbiamo dovuto fare da soli, la credibilità dello Stato ne esce fortemente compromessa" (Di giovedì 20 agosto 2020) “Persino per ritrovare Gioele la mia famiglia ha dovuto fare affidamento sulle proprie forze: ancora una volta ha dovuto “metterci una pezza”. La credibilità dello Stato ne esce fortemente compromessa e non posso che dolermene”. E’ l’accusa di Claudio Mondello, legale e cugino della famiglia di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele. “Devo, tuttavia, ringraziare i tantissimi volontari che ci hanno sostenuto col loro sudore ed amore- scrive Claudio Mondello sui social- E’ una Italia che ci restituisce speranza”. Leggi su huffingtonpost

E’ l’accusa di Claudio Mondello, legale e cugino della famiglia di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele. “Devo, tuttavia, ringraziare i tantissimi volontari che ci hanno sostenuto col loro ...

CARONIA (MESSINA) - Resti ossei che sembrano quelli di un bambino, una maglietta che assomiglia "al 99 cento" a quella di Gioele. Poi dei peli che potrebbero essere di un animale. E poco più in là alt ...

